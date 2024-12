Dove vedere Milan-Stella Rossa

Sesta giornata di Champions League: oggi alle ore 21 il Milan ospita a San Siro la Stella Rossa, partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Ampio spazio all’approfondimento pre e post partita con Champions League Show

Oggi alle 21 il Milan gioca in casa contro la Stella Rossa, partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Riccardo Gentile, commento Massimo Gobbi; a bordocampo Peppe Di Stefano e Emanuele Baiocchini. Diretta Gol con Andrea Marinozzi. Alle ore 21 spazio anche a Diretta Gol su Sky Sport 251 e in streaming su NOW per seguire le partite in contemporanea. Inoltre, appuntamento con Champions League Show . In studio: Federica Masolin, Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio. Mario Giunta per le news.

I numeri di Milan e Stella Rossa

Il Milan ha affrontato la Stella Rossa in sei precedenti occasioni in Europa, rimanendo imbattuto in ciascuna di queste (2V, 4N). Incluse le qualificazioni, l'unica squadra che ha affrontato più volte nelle competizioni europee senza mai perdere è lo Sparta Praga (otto). La Stella Rossa ha vinto solo una delle 14 partite esterne contro squadre italiane in Europa (4N, 9P), con l'unica vittoria arrivata contro il Chievo nell'ottobre 2002 in Coppa UEFA (2-0). Il Milan ha vinto le ultime tre partite di Champions League, più che nelle precedenti 11 gare messe insieme (2V, 3N, 6P). L'ultima volta che ha vinto quattro partite di fila è stata tra febbraio e aprile 2005 (cinque). La Stella Rossa ha interrotto una serie di 14 partite consecutive di Champions League senza vittorie (1N, 13P) con un successo per 5-1 sullo Stoccarda. Non vince due partite consecutive in Coppa dei Campioni dal 1991/92 (tre di fila).

Il Milan ha segnato esattamente tre gol in ciascuna delle ultime tre partite di Champions League, la sua migliore serie in Coppa dei Campioni da aprile a settembre 1989. Non ha mai segnato almeno tre gol in quattro partite di fila in Coppa dei Campioni/Champions League. Solo il Borussia Dortmund (sei) ha segnato più gol tramite subentrati rispetto alla Stella Rossa (cinque) in questa Champions League. I sostituti hanno segnato con cinque dei loro 13 tiri per la squadra serba (38%), rispetto ai quattro gol da 33 tiri dei giocatori titolari (12%).