Alla lista degli assenti del Milan per il match di Champions League contro la Stella Rossa si aggiunge anche Noah Okafor, che ha saltato l'allenamento della vigilia in vista della sfida coi serbi e sarà valutato nei prossimi giorni. Confermato anche il forfait di Pulisic, oltre a Florenzi e Jovic (che non è in lista Uefa). Intanto a Milanello si rivede Thiago Silva, che ha seguito la rifinitura al fianco di Zlatan Ibrahimovic

Non solo Pulisic: il Milan non avrà a disposizione nemmeno Noah Okafor contro la Stella Rossa, match valevole per la 6^ giornata di Champions League e in programma a San Siro mercoledì 11 dicembre alle 21 (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Lo svizzero non ha partecipato all'allenamento della vigilia a causa di una lombosciatalgia e sarà valutato nei prossimi giorni. Assenti, oltre a Pulisic e Okafor, anche Florenzi e Jovic, quest'ultimo peraltro nemmeno in lista Uefa.