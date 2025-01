Dove vedere Milan-Girona

Il Milan sarà impegnato oggi, mercoledì 22 gennaio alle 21 , in casa contro il Girona: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Alle ore 21 spazio anche a Diretta Gol su Sky Sport 251 e in streaming su NOW per seguire le partite in contemporanea. Inoltre- dalle 18, dalle 20,

I numeri di Milan e Girona

Il Milan ha affrontato finora 11 diverse avversarie spagnole nelle competizioni europee, ma questo sarà il primo incontro di questo tipo contro il Girona. La squadra spagnola invece non ha mai affrontato una squadra italiana in questi tornei. Il Milan ha vinto le ultime due partite contro squadre spagnole, l'ultima delle quali in trasferta contro il Real Madrid alla quarta giornata di questo torneo (3-1). I rossoneri non hanno mai vinto tre gare consecutive contro avversarie spagnole in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. Il Milan ha vinto le ultime quattro partite di Champions League: nelle due stagioni precedenti in cui il club rossonero ha collezionato più di cinque vittorie consecutive ha poi raggiunto la finale (sei di fila nel 1992-93, cinque nel 2004- 05), anche se entrambe le volte ha poi perso la gara valevole per la vittoria del titolo. Il Girona ha perso le prime tre trasferte di Champions senza segnare un solo gol. Nella storia della competizione, l'unica squadra a perdere le prime quattro partite senza segnare è stata il Rapid Vienna tra il 1996 e il 2005. Il Girona ha perso cinque delle sei partite di questa Champions League (1V). L'unica squadra spagnola arrivata a perderne sei in una stagione della competizione è stata il Villarreal nel 2011-12. Questa sarà la prima partita di Sérgio Conceição in Champions League alla guida del Milan. Il portoghese ha vinto otto delle sue ultime 10 partite nella fase a gironi della competizione (2P), anche se nessuno degli ultimi tre allenatori del Milan ha vinto la prima partita di UCL con il club (Massimiliano Allegri l'ultimo a riuscirci – 2-0 contro l'Auxerre nel 2010-11).