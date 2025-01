L'urna di Nyon ha determinato i playoff della seconda fase della Champions League 2024/2025. Evitato il derby italiano: la Juventus pesca il Psv, per il Milan c'è il Feyenoord (di Gimenez). L'Atalanta sfiderà i belgi del Bruges. I commenti al sorteggio in diretta su Sky Sport 24, in streaming su NOW, su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport

CLICCA QUI SE NON VEDI LO STREAMING