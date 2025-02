Cristiano Ronaldo fa 40 anni, ma il tempo sembra scorrere diversamente per lui. Dall’esordio allo Sporting fino ai trionfi con United, Real, Juve, Al-Nassr e Portogallo, CR7 ha attraversato le epoche con il suo talento immutabile e il viaggio non è ancora finito... Paolo Condò ripercorre per Sky Sport Insider la carriera del campione portoghese attraverso i compleanni da giocatore più significativi