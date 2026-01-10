Nato in Kuwait, cresciuto tra Svezia e Danimarca, esploso a Copenaghen e frenato da un grave infortunio, Roony Bardghji è arrivato a Barcellona seguendo un percorso tutt’altro che lineare. Ma tra dribbling, cambi di direzione e talento puro, il suo calcio sembra parlare la stessa lingua della città e del club blaugrana