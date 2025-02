"Il calcio è imprevedibile: ci offre grandi gioie, ma anche momenti dolorosi. Oggi provo un’immensa frustrazione". Inizia così il post condiviso su Instagram da Theo Hernandez, protagonista in negativo a San Siro con la sua espulsione che ha cambiato il volto di Milan-Feyenoord. Si ripartiva dall'1-0 per gli olandesi, ma il gol dell'ex Gimenez dopo una manciata di secondi dall'inizio aveva rimesso in corsa i rossoneri. Decisivo però il doppio giallo del terzino francese, rimediato tra la fine del primo tempo e il minuto 51 con la simulazione punita da Marciniak, che ha lasciato in dieci il Milan punito successivamente dall'1-1 di Carranza e dall'eliminazione in Champions. Nella giornata di oggi, mercoledì 19 gennaio, Theo Hernandez si è scusato nello spogliatoio con la squadra per il gesto che ha compromesso partita e qualificazione. Un dispiacere che ha comunicato anche sui social.

Approfondimento Boban: "Theo irresponsabile e deconcentrato"