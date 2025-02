Feyenoord, Van Persie sarà il nuovo allenatore

Dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League ai danni del Milan il Feyenoord è pronto ad affidare, secondo The Athletic, la panchina a Robin Van Persie. L'ex attaccante di Arsenal e Manchester United, 41enne, è attualmente alla guida dell' Heerenveen (nono in Eredivisie). Contatti in corso fra i due club per trovare un accordo

Sarà Robin Van Persie, ex attaccante di Aresenal e Manchester United, il nuovo allenatore del Feyenoord, fresco di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League ai danni del Milan e possibile avversario dell'Inter. Il 41enne allenatore dell'Heerenven, attualmente nono in Eredivisie, ha iniziato la carriera di allenatore proprio nelle giovanili del Feyenoord. In queste ore, secondo The Athletic, sono in corso contatti fra i due club per trovare un accordo. Van Persie ha un contratto di altri due anni con l'Heerenven