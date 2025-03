Dove vedere Bayern Monaco-Leverkusen

Oggi alle ore 21 il Bayern Monaco affronta il Leverkusen nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, partita da seguire in diretta su in diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW . Telecronaca Pietro Nicolodi, a bordocampo Nicolò Omini. Diretta Gol con Daniele Barone. Inoltre, appuntamento con 'Champions League Show' dalle 20. In studio: Federica Masolin in compagnia di Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero e Paolo Di Canio. Mario Giunta per le news. Alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol , su Sky Sport Uno, per seguire le partite in contemporanea.

I numeri di Bayern Monaco-Leverkusen

Questo sarà il primo incontro tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen in una grande competizione europea. Il Bayern Monaco ha vinto l'ultima partita contro una squadra tedesca in Champions League, contro il Borussia Dortmund nella finale del 2012-2013, mentre il Bayer Leverkusen non affronta una squadra tedesca dalla Coppa UEFA 2007/08, quando è stato sconfitto 3-2 dall'Amburgo. Con Xabi Alonso, il Bayer Leverkusen è imbattuto nelle sei partite contro il Bayern Monaco in tutte le competizioni (3V, 3N); ha inoltre mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro sfide, dopo non aver collezionato clean sheet nelle precedenti 15 partite contro i bavaresi (42 gol subiti in queste 15 partite). Il Bayern Monaco ha vinto ciascuna delle ultime tre partite contro squadre tedesche in competizioni europee, una vittoria in più rispetto alle precedenti otto partite contro squadre della stessa nazione (2V, 1N, 5P). Il Bayer Leverkusen ha perso solo una delle quattro partite contro squadre tedesche nelle competizioni europee (2V, 1N), mantenendo la porta inviolata in tre di queste gare. Il Bayern Monaco ha perso solo una delle ultime 11 partite casalinghe negli ottavi di finale di Champions League (9V, 1N), una sconfitta per 3-1 contro il Liverpool nel marzo 2019. In queste 11 partite, i bavaresi hanno segnato 41 gol in totale. Il Bayer Leverkusen ha vinto solo una delle dieci precedenti partite degli ottavi di Champions League (1N, 8P), una vittoria per 1-0 sull'Atlético Madrid nel febbraio 2015, anche se fu comunque poi eliminato dalla formazione spagnola nel doppio confronto. Manuel Neuer del Bayern Monaco (149) è ad un passo dalle 150 presenze in Champions League, diventando così il secondo portiere a raggiungere questo traguardo nella competizione, dopo Iker Casillas (177 presenze totali).