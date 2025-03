Dove vedere Psg-Liverpool

Oggi alle ore 21 il Psg affronta il Liverpool nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, partita da seguire in diretta su in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Telecronaca Andrea Marinozzi, commento Luca Marchiegiani; a bordocampo Gianluca Di Marzio. Diretta Gol con Federico Zancan. Inoltre, appuntamento con 'Champions League Show' dalle 18 e dalle 20. In studio: Federica Masolin in compagnia di Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero e Paolo Di Canio. Mario Giunta per le news. Alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol , su Sky Sport Uno, per seguire le partite in contemporanea.

I numeri di Psg e Liverpool

Questa sarà solo la terza volta che Liverpool e Paris Saint-Germain si affronteranno in Champions League; nei precedenti due incontri tra le due squadre, entrambi nella fase a girone dell’edizione 2018/19, il Liverpool ha vinto per 3-2 in casa, perdendo poi per 1-2 in trasferta contro i parigini. Liverpool e Paris Saint-Germain si affronteranno nelle fasi a eliminazione diretta di una delle principali competizioni europee per la prima volta dalle semifinali della Coppa delle Coppe 1996/97; in quel caso i parigini ebbero la meglio con un punteggio complessivo di 3-2 accedendo così alla finale. Il Liverpool non ha vinto nessuna delle ultime cinque trasferte contro squadre francesi in Europa (2N, 3P), l'ultima vittoria fuori casa dei Reds risale al settembre 2008 contro il Marsiglia (2-1 in UEFA Champions League). Il tecnico del Liverpool, Arne Slot, è imbattuto contro squadre francesi nelle principali competizioni europee, vincendone due e pareggiando la restante. L'ultima di queste vittorie è arrivata contro il Lille (2-1) proprio nella fase a gironi di questa edizione di Champions League. Il Paris Saint-Germain ha vinto le ultime cinque gare di Champions League, segnando 21 gol e subendone solo tre in questo parziale. L'ultima volta che i parigini hanno ottenuto sei successi di fila nella competizione risale alla stagione 1994/95, sotto la guida di Luis Fernandez (sei). Il Liverpool ha perso ciascuna delle ultime tre partite nella fase a eliminazione diretta di Champions League, sebbene tutte e tre siano state contro il Real Madrid (nella finale dell’edizione 2021/22 e nel doppio confronto degli ottavi di finale nel 2022/23). Infatti, dall'inizio della stagione 2020/21, quattro delle cinque sconfitte registrate dai Reds nella fase a eliminazione diretta del torneo sono arrivate contro il Real Madrid mentre la restante contro l'Inter (nel marzo 2022).