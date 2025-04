A casa di Saka, il talento educato dell’ovest di Londra

Starboy dell’Arsenal, amatissimo dai tifosi dei Gunners, Bukayo Saka è tornato dall’infortunio con un gol ed è pronto ad affrontare quella che lui stesso in conferenza stampa ha descritto come “la partita più importante con la maglia dell’Arsenal”. Siamo stati nel quartiere in cui è cresciuto - a Greenford - periferia ovest di Londra - dove nella sua scuola elementare è enorme fonte di ispirazione per i ragazzi della zona…