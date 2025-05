Il 5 febbraio del 2012 la Roma di Luis Enrique batteva l'Inter 4-0 e un giovane ragazzo esordiva in Serie A. Il suo nome è Giammario Piscitella, oggi gioca in Serie D ma il ricordo di quella partita è ancora vivo in lui. Con l'allenatore spagnolo aveva un rapporto speciale e in vista della finale di Champions League ci racconta tutto quello che ancora non sapevamo su Luis Enrique e la sua avventura romana