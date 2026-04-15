Il problema del Barça si chiama Hansi Flick?

Vale la pena correre senza criterio quando hai comunque la macchina più veloce degli altri? Conviene tenere sempre il piede a tavoletta, quando hai nella stessa squadra Ferran Torres, Dani Olmo, Pedri, Fermin, Cancelo e soprattutto Lamine Yamal? Come ha vinto l'Atletico Madrid e come, soprattutto, ha perso il Barcellona