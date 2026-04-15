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il commento

Il problema del Barça si chiama Hansi Flick?

Stefano De Grandis

Stefano De Grandis

Vale la pena correre senza criterio quando hai comunque la macchina più veloce degli altri? Conviene tenere sempre il piede a tavoletta, quando hai nella stessa squadra Ferran Torres, Dani Olmo, Pedri, Fermin, Cancelo e soprattutto Lamine Yamal? Come ha vinto l'Atletico Madrid e come, soprattutto, ha perso il Barcellona

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