Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il commento

Quando conta, il Psg è una macchina quasi perfetta

Maurizio Compagnoni

Maurizio Compagnoni

Il tempo delle figurine e degli acquisti pazzi è finito da tempo. Luis Enrique ha saputo costruire una squadra bella da vedere, che sa esaltare i giovani e il talento. Le poche sbavature in campionato, dove giocano con manifesta superiorità, vengono cancellate puntualmente in Champions, dove le partite contano davvero

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ