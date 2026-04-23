Joao Neves, lo straniero del calcio moderno

Una foto su Instagram, un libro tra le mani: 'Lo Straniero' di Camus. Da qui nasce il parallelo tra João Neves e Meursault, il protagonista del romanzo. Non ribelle né nostalgico, il centrocampista del Psg non aderisce al modello dominante: gioca semplice, pensa prima degli altri e resta sé stesso. Straniero al calcio moderno, ma perfettamente dentro al gioco
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