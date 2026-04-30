L'altra faccia della Champions: cosa ci ha detto Atletico-Arsenal

Tutti abbiamo negli occhi le giocate e i gol della prima semifinale di andata, eppure anche la sfida tra Colchoneros e Gunners ha avuto diversi spunti di riflessione. Da un lato l'identità e la compattezza della squadra di Simeone, dall'altro la fragilità e le paure di quella di Arteta, nonostante la sua maggiore qualità. L'unica certezza è che tutto è aperto per il ritorno che si giocherà a Londra tra cinque giorni