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il commento

Come ripartiamo dopo Psg-Bayern

Riccardo Gentile
©Getty

La semifinale di andata vista qualche giorno fa potrebbe diventare senza fatica una delle 'partite del secolo'. Ma come giudicarla dal punto di vista della Serie A? Quanti dei campioni del nostro campionato avrebbero trovato spazio in quella sfida? Un motivo di ottimismo, in realtà, c'è

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