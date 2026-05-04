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il reportage

All'Atletico Madrid non smettono mai di crederci

Giorgia Cenni

Giorgia Cenni

L’ Atletico Madrid ha perso tre finali di Champions nella sua storia, due di queste con Simeone in panchina e contro i rivali del Real Madrid. E anche per questo, senza i rivali di sempre eliminati dal Bayern Monaco, quest'anno i Colchoneros ci credono più che mai

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