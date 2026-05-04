il reportage
All'Atletico Madrid non smettono mai di crederci
L’ Atletico Madrid ha perso tre finali di Champions nella sua storia, due di queste con Simeone in panchina e contro i rivali del Real Madrid. E anche per questo, senza i rivali di sempre eliminati dal Bayern Monaco, quest'anno i Colchoneros ci credono più che mai
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