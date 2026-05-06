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il commento

Il sogno dell'Atletico si è infranto. Ma Simeone ci riproverà

Giovanni Guardalà

©Getty

Il viaggio dell’Atletico Madrid si ferma in semifinale dopo una doppia sfida equilibrata con l’Arsenal. Sfuma il sogno di tornare in finale, ma resta un percorso di crescita e identità. Simeone applaude i suoi e guarda avanti: tra rimpianti, orgoglio e addii, i colchoneros ripartono con la stessa garra di sempre

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