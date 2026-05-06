il commento
Il sogno dell'Atletico si è infranto. Ma Simeone ci riproverà
Il viaggio dell’Atletico Madrid si ferma in semifinale dopo una doppia sfida equilibrata con l’Arsenal. Sfuma il sogno di tornare in finale, ma resta un percorso di crescita e identità. Simeone applaude i suoi e guarda avanti: tra rimpianti, orgoglio e addii, i colchoneros ripartono con la stessa garra di sempre
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