il racconto
22 maggio 1996, la Juve vince la Champions: "Il merito fu tutto di Lippi"
La Champions League vinta trent'anni fa dalla Juventus ha il volto di Marcello Lippi, che con la sua capacità di unire due filosofie di calcio ha fatto e continua a fare scuola. Anche quando deve prendere decisioni dure e controcorrente, come era capitato proprio prima della partita contro l'Ajax
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