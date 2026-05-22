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il racconto

22 maggio 1996, la Juve vince la Champions: "Il merito fu tutto di Lippi"

Michele Padovano

©Ansa

La Champions League vinta trent'anni fa dalla Juventus ha il volto di Marcello Lippi, che con la sua capacità di unire due filosofie di calcio ha fatto e continua a fare scuola. Anche quando deve prendere decisioni dure e controcorrente, come era capitato proprio prima della partita contro l'Ajax

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