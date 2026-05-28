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"Dentro per fuori', così Luis Enrique ha esaltato gli esterni del suo Psg

Augusto De Bartolo

Augusto De Bartolo

Il Psg di Luis Enrique continua a evolversi: meno verticale rispetto al passato, più capace di attirare pressione, svuotare e rioccupare il centro del campo per colpire sugli esterni. Un principio trasformato in esercitazione attraverso un gioco di posizione orientato a terzo uomo, rotazioni e combinazioni

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