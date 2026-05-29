Luis Enrique e Mikel Arteta sono partiti dalla stessa cultura calcistica, ma hanno costruito al Psg e all’Arsenal due squadre diversissime: una fondata sull’egualitarismo dello sforzo, l’altra capace di trasformare le palle inattive in una leva decisiva. Sono arrivate alla finale di Champions, e con loro i due migliori allenatori
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