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l'intervista

"Perché in Italia è così difficile costruire nuovi stadi"

Emiliano Tomasini

In Italia si parla da oltre trent’anni di nuovi stadi, ma i progetti realizzati sono pochissimi. Alessandro Zoppini, architetto dello Studio Zoppini, specializzato in impianti sportivi, analizza i problemi del sistema: "Mancano visione, competenze e una vera cultura dell’infrastruttura"

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