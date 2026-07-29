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la storia

I Mondiali di calcio hanno riacceso le discussioni sui campi della NFL

Roberto Gotta
©Getty

I giocatori NFL chiedono da anni più campi in erba naturale e i Mondiali hanno riacceso il dibattito: se gli stadi americani possono sostituire il sintetico per il calcio, perché non farlo anche per il football? Costi, infortuni e interessi economici: perché le parti non sembrano riuscire a trovare un accordo

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