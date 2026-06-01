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La forza del Psg è la mentalità costruita da Luis Enrique: così hanno vinto la Champions

Alessandro Del Piero

Alessandro Del Piero

Talent Sky Sport
©Getty

Il Paris Saint-Germain ha trionfato nella finale di Budapest grazie alla mentalità imparata dal suo allenatore, dove il sistema è la parola d'ordine, al di sopra dei singoli. Una filosofia rappresentata alla perfezione da Vitinha, migliore in campo con merito. Mentalità che invece è mancata ad Arteta e ai suoi, poco convincenti nell'attitudine

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