Il Paris Saint-Germain ha trionfato nella finale di Budapest grazie alla mentalità imparata dal suo allenatore, dove il sistema è la parola d'ordine, al di sopra dei singoli. Una filosofia rappresentata alla perfezione da Vitinha, migliore in campo con merito. Mentalità che invece è mancata ad Arteta e ai suoi, poco convincenti nell'attitudine
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