In uno scenario alla 'Midsommar' va in scena il più classico paradosso delle qualificazioni di Champions: nella coppa più bella e più ricca, i primissimi preliminari sono come una macchina del tempo che riavvolge il calcio alle sue origini popolari. Quelle di allenamenti serali perché prima si lavora, del professionismo visto col binocolo e dei conti non proprio a molti zeri
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