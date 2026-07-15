In uno scenario alla 'Midsommar' va in scena il più classico paradosso delle qualificazioni di Champions: nella coppa più bella e più ricca, i primissimi preliminari sono come una macchina del tempo che riavvolge il calcio alle sue origini popolari. Quelle di allenamenti serali perché prima si lavora, del professionismo visto col binocolo e dei conti non proprio a molti zeri