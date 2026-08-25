Questa sera via al ritorno dei playoff di Champions, che tra oggi e domani determineranno le ultime squadre partecipanti alla League Phase. Sono sei le partite da vivere nella Casa dello Sport, live sui canali Sky Sport e in streaming su NOW
Da questa sera inizia a definirsi in maniera più completa il quadro delle 36 squadre che parteciperanno alla Champions 2026/2027 (con sorteggio della League Phase in programma giovedì 27 agosto alle 18, in diretta su Sky). Al momento mancano all’appello le ultime 7 squadre, determinate dalle gare di ritorno dei playoff: questa sera conosceremo le prime 3 mentre domani sera se ne qualificheranno altre 4. Ecco il programma dei playoff e come vederli su Sky.
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Tra martedì 25 e mercoledì 26 agosto si torna dunque in campo per il ritorno dei playoff di Champions League, con 6 partite da vivere nella Casa dello Sport. Martedì all1 8.45 si parte con Sabah-Hapoel Beer Sheva (Sky Sport 251), poi alle 21 altri due match: Bodø/Glimt- NEC (Sky Sport Uno) e Lask-Celtic (Sky Sport Calcio). Mercoledì, sempre alle 21, sarà la volta di Viking-Dinamo Zagabria (Sky Sport Uno), AEK Atene- Levski Sofia (Sky Sport Calcio) e Celje-Slovan Bratislava (Sky Sport Mix). Mercoledì alle 21 anche Lione-Fenerbahce: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.
Playoff Champions, il ritorno su Sky e NOW
Martedì 25 agosto
- ore 18.45: SABAH-BEER SHEVA, Sky Sport 251. Telecronaca Elia Faggion.
Andata: 1-2
- ore 21: BODØ/GLIMT-NEC, Sky Sport Uno. Telecronaca Christian Giordano
Andata: 3-1
- ore 21: LASK-CELTIC, Sky Sport Calcio. Telecronaca Riccardo Morelli
Andata: 0-3
Mercoledì 26 agosto
- ore 21, VIKING-DINAMO ZAGABRIA, Sky Sport Uno. Telecronaca Daniele Barone
Andata: 2-2
- ore 21, AEK ATENE-LEVSKI SOFIA, Sky Sport Calcio. Telecronaca Luca Mastrorilli
Andata: 0-0
- ore 21, CELJE-SLOVAN BRATISLAVA, Sky Sport Mix. Telecronaca Manuel Favia
Andata: 1-1