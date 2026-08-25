Questa sera via al ritorno dei playoff di Champions, che tra oggi e domani determineranno le ultime squadre partecipanti alla League Phase. Sono sei le partite da vivere nella Casa dello Sport, live sui canali Sky Sport e in streaming su NOW

Tra martedì 25 e mercoledì 26 agosto si torna dunque in campo per il ritorno dei playoff di Champions League, con 6 partite da vivere nella Casa dello Sport. Martedì all1 8.45 si parte con Sabah-Hapoel Beer Sheva (Sky Sport 251), poi alle 21 altri due match: Bodø/Glimt- NEC (Sky Sport Uno) e Lask-Celtic (Sky Sport Calcio). Mercoledì, sempre alle 21, sarà la volta di Viking-Dinamo Zagabria (Sky Sport Uno), AEK Atene- Levski Sofia (Sky Sport Calcio) e Celje-Slovan Bratislava (Sky Sport Mix). Mercoledì alle 21 anche Lione-Fenerbahce​‌: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.