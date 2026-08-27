La nuova formula che abbiamo imparato a conoscere nella scorsa edizione, la prima con il formato rinnovato. Le 36 partecipanti sono suddivise in quattro fasce in base al proprio coefficiente: si parte dalla 1^ fascia coi bi-campioni in carica del Psg e poi con l'estrazione manuale delle palline, squadre che tramite il software automatizzato saranno accoppiate alle rispettive otto avversarie. La stessa procedura verrà ripetuta per gli altri club fino all'estrazione di tutti gli accoppiamenti. Le partecipanti verranno inserite in una classifica unica e daranno vita alla League Phase