Sorteggi Champions, le avversarie di Inter, Napoli, Roma e Como. Diretta streaming
A Montecarlo si svela la fase campionato della Champions League 2026-2027. Presenti le italiane Inter (1^ fascia), Roma (2^), Napoli (3^) e Como (4^) che conosceranno le proprie avversarie da settembre a gennaio. Il sorteggio è in diretta su Sky Sport 24, in streaming su SkySport.it e su YouTube
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CHAMPIONS 2026/27: FORMAT - QUALIFICATE - PROBABILI FORMAZIONI
Champions, le avversarie delle italiane
- INTER:
- ROMA:
- NAPOLI:
- COMO:
Le teste di serie dei sorteggi
- Psg
- Bayern Monaco
- Real Madrid
- Liverpool
- Inter
- Manchester City
- Arsenal
- Barcellona
- Atletico Madrid
Il sorteggio in diretta su Sky, in streaming su skysport.it e YouTube
Ora su Sky Sport 24, in streaming su skysport.it e YouTube. In studio Federica Masolin con Paolo Condò e Walter Zenga per commentare gli accoppiamenti e ascoltare le voci a caldo delle delegazioni delle squadre raccolte da Francesco Cosatti, inviato a Monaco
Champions, tutte le formazioni tipo delle 36 squadre
Conosciamole meglio dalle novità sul mercato alle probabili scelte
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Il miglior girone possibile per le italiane...
Scegliendo le due squadre con il ranking più basso di ciascuna fascia, questo sarebbe il sorteggio più 'morbido':
- Barcellona (1^ fascia)
- Atletico Madrid (1^ fascia)
- Bruges (2^ fascia)
- Psv (2^ fascia)
- Shakhtar (3^ fascia)
- Galatasaray (3^ fascia)
- Viking (4^ fascia)
- Sabah (4^ fascia)
Inoltre, secondo il coefficiente, una delle due squadre con il ranking più basso della seconda fascia è il Betis. Il regolamento, però, prevede che non si possano affrontare più di due squadre della stessa Federazione nella League Phase (Atletico e Barça dalla 1^ fascia): da qui l'inserimento del Bruges
... e il peggiore
Seguendo lo stesso criterio, possiamo indicare quello che sarebbe il sorteggio più difficile per le italiane.
- Bayern Monaco (1^ fascia)
- Real Madrid (1^ fascia)
- Borussia Dortmund (2^ fascia)
- Sporting CP (2ª^fascia)
- Feyenoord (3^ fascia)
- Lille (3^ fascia)
- Slavia Praga (4^ fascia)
- Slovan Bratislava (4^ fascia)
Un altro aspetto da considerare riguarda il Psg: il club francese non è tra le due squadre con il coefficiente più alto della prima fascia, ma è inevitabile considerarlo tra le avversarie da evitare, avendo vinto la Champions League nelle ultime due edizioni
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Chi si qualifica alla fase a eliminazione diretta
- Le prime 8 classificate del girone unico andranno direttamente agli ottavi di finale
- Dalla 9^ alla 16^ vanno ai playoff come teste di serie
- Dalla 17^ alla 24^ vanno ai playoff come non teste di serie
- Dalla 25^ alla 36^sono eliminate definitivamente dall'Europa (nessuna "retrocessione" in un'altra coppa come accadeva prima dell'introduzione della formula a girone unico)
Come funziona il sorteggio
La nuova formula che abbiamo imparato a conoscere nella scorsa edizione, la prima con il formato rinnovato. Le 36 partecipanti sono suddivise in quattro fasce in base al proprio coefficiente: si parte dalla 1^ fascia coi bi-campioni in carica del Psg e poi con l'estrazione manuale delle palline, squadre che tramite il software automatizzato saranno accoppiate alle rispettive otto avversarie. La stessa procedura verrà ripetuta per gli altri club fino all'estrazione di tutti gli accoppiamenti. Le partecipanti verranno inserite in una classifica unica e daranno vita alla League Phase
Le regole del sorteggio
- Ogni squadra affronterà due avversarie per ciascuna delle quattro fasce, per un totale di otto partite: quattro gare casalinghe e quattro in trasferta, determinate dal software.
- Nessuna squadra della stessa Federazione nazionale verrà sorteggiata contro un'altra nella fase campionato
- Non più di due avversarie potranno provenire dalla stessa Federazione
Il calendario sarà comunicato entro sabato 29 agosto
A breve le italiane conosceranno le proprie avversarie. Il calendario con le date e gli orari delle partite, invece, sarà disponibile entro la giornata di sabato come anticipato dalla Uefa
La 1^ fascia
- Bayern Monaco
- Real Madrid
- Psg
- Liverpool
- Inter
- Manchester City
- Arsenal
- Barcellona
- Atletico Madrid
La 2^ fascia
- Borussia Dortmund
- Roma
- Sporting CP
- Aston Villa
- Porto
- Manchester United
- Bruges
- Real Betis
- Psv Eindhoven
La 3^ fascia
- Feyenoord
- Lille
- Bodo/Glimt
- Napoli
- Lipsia
- Fenerbahce
- Villarreal
- Shakhtar Donetsk
- Galatasaray
La 4^ fascia
- Slavia Praga
- Stoccarda
- Lask
- Como
- Lens
- Sabah
- Aek Atene
- Viking
- Slovan Bratislava
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Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, la Uefa si prepara ad avviare un procedimento penale in Svizzera contro il presidente della Fifa Gianni Infantino per il progetto che avrebbe previsto l'ingresso di investitori privati in una società legata ai Mondiali. L'ipotesi emerge da documenti legali depositati negli Stati Uniti, nei quali si fa riferimento anche alla possibile accusa di "mala gestione criminale"
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Le squadre più giovani a qualificarsi in Champions
L'ultima a sorprendere è stato il Sabah, club dell'Azerbaigian che vedremo in questa edizione
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Inghilterra e Spagna hanno cinque squadre
Merito del ranking Uefa per Nazioni, che premia con un posto extra in più i Paesi che chiudono ai primi due posti della classifica stagionale. E quindi: l'Inghilterra schiera Liverpool, Manchester City, Arsenal, Aston Villa (vincitore dell'Europa League) e Manchester United. Presenti invece per la Spagna Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Betis e Villarreal
Una prima volta per quattro
È il caso del Como di Fabregas, ma non solo. Dall'introduzione della fase a gironi e successivamente della fase campionato, gli azeri del Sabah non avevano mai raggiunto questo traguardo in Champions. Stesso discorso per gli austriaci del Lask, qualificati attraverso i playoff così come il Viking. A proposito di quest'ultima debuttante, per la prima volta dall'edizione 1999/00, la Norvegia avrà due squadre (anche il Bodo/Glimt) nella fase principale della competizione
Le italiane e le possibili avversarie
- 1^ fascia: Inter
- 2^ fascia: Roma
- 3^ fascia: Napoli
- 4^ fascia: Como
Champions League 26-27, le squadre qualificate e i risultati dei playoffVai al contenuto
Le date della fase campionato
- 1^ giornata: 8-9-10 settembre 2026
- 2^ giornata: 13-14 ottobre 2026
- 3^ giornata: 20-21 ottobre 2026
- 4^ giornata: 3-4 novembre 2026
- 5^ giornata: 24-25 novembre 2026
- 6^ giornata: 8-9 dicembre 2026
- 7^ giornata: 19-20 gennaio 2027
- 8^ giornata: 27 gennaio 2027
Il calendario della fase a eliminazione diretta
- Playoff: 16-17 febbraio (andata) e 23-24 febbraio 2027 (ritorno)
- Ottavi di finale: 9-10 marzo (andata) e 16-17 marzo 2027 (ritorno)
- Quarti di finale: 6-7 aprile (andata) e 13-14 aprile 2027 (ritorno)
- Semifinali: 27-28 aprile (andata) e 4-5 maggio 2027 (ritorno)
- Finale: sabato 5 giugno 2027 al "Metropolitano" di Madrid
Le date dei sorteggi
- Fase campionato: 27 agosto 2026
- Playoff: 29 gennaio 2027
- Ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale: 26 febbraio 2027
Gli highlights di Celje-Slovan Bratislava 1-2
Il sorteggio inizia alle 18: per ingannare l'attesa, perché non rivivere tutte le emozioni del ritorno dei playoff di Champions?
Gli highlights di Aek Atene-Levski Sofia 4-0
Gli highlights di Viking-Dinamo Zagabria 3-1
Gli highlights di Bodo Glimt-Nec 3-0
Gli highlights di Lask-Celtic 5-1
Gli highlights di Sabah-Hapoel Be'er Sheva 5-2
Dove vedere il sorteggio di Champions
Diretta dalle 17.45 su Sky Sport 24, in streaming su skysport.it e YouTube. In studio Federica Masolin e i suoi ospiti per commentare gli accoppiamenti e ascoltare le voci a caldo delle delegazioni delle squadre raccolte da Francesco Cosatti, inviato a Monaco
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Ci siamo, l'attesa è finita: la Champions League 2026-2027 si svela a Montecarlo. Appuntamento dalle 18 per il sorteggio della fase campionato che, tra settembre e gennaio 2027, vedrà in campo le italiane Inter, Roma, Napoli e Como contro le avversarie che saranno stabilite tra poche ore