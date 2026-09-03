I sogni europei stanno per riaccendere le notti nella Casa dello Sport: al via il grande spettacolo delle Coppe, che continueranno a giocare su Sky fino al 2031. La stagione riparte l’8 settembre: il calcio più bello d’Europa sarà su Sky e in streaming su NOW, con 53 giornate di Champions League, Europa League e Conference League, raccontate dalla super squadra di giornalisti e talent di Sky Sport, con nuovi studi e nuovi format che esalteranno lo show delle competizioni più attese. Saranno 7 le italiane in campo, che sfideranno le migliori squadre d’Europa in più di 500 partite live. Una stagione tutta da vivere dopo i numeri record dello scorso anno, che hanno visto circa 40 milioni di spettatori scegliere il racconto di Sky Sport per assistere alla magia del calcio europeo. Si parte forte con la massima competizione europea, che per il primo turno della league phase si giocherà su tre giorni, dall’8 al 10 settembre. In tutto, 185 delle 203 partite in diretta esclusiva*, con Inter, Napoli, Roma e Como in campo contro i migliori Club del continente in un torneo che si concluderà il 5 giugno 2027 all'Estadio Metropolitano di Madrid. Grande attesa anche per l'Europa League e la Conference League, con tutte le 342 partite che saranno esclusiva live su Sky, anche grazie a Diretta Gol. Il 16 e il 17 settembre la prima due giorni dell’Europa League, con Milan e Juventus che inizieranno il cammino verso la finale del 26 maggio 2027 allo Stadion Frankfurt di Francoforte. La Conference League, con l'Atalanta unica italiana della competizione, partirà invece giovedì 15 ottobre, con la finale prevista per il 2 giugno 2027 al Beşiktaş Park di Istanbul.

*Tutti i match della stagione saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.