Real Madrid-Inter, Mourinho: "Nerazzurri grande squadra, possono giocare a occhi chiusi"
Domani l'esordio in Champions dell'Inter, ospite del Real Madrid dell'ex José Mourinho. L'allenatore ha parlato a Sky Sport: "Il Bernabeu sarà sempre il mio stadio - ha detto -. I nerazzurri sono una grandissima squadra, ormai possono giocare a occhi chiusi: spero di rivederli più avanti. Chivu ha la passione giusta per fare l'allenatore". Il match sarà in diretta martedì alle 21 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
Termina qui la conferenza stampa.
Vi siete sentiti con Chivu?
"Abbiamo passato tanti momenti insieme, belli e anche difficili. Prima e dopo la partita ci abbracceremo"
Come sta Endrick?
"Domani potrebbe essere pronto per giocare 5 minuti, al massimo 10: si è allenato con la prima squadra per la prima volta ieri e non gioca da Budapest"
Che atteggiamento vedremo dai suoi giocatori domani?
"Non voglio parlare delle decisioni dell'arbitro. Eviterò la tua domanda, mi dispiace. Abbiamo perso contro il Betis perché non abbiamo trasformato le nostre occasioni da gol, ma il rigore perché non è stato ripetuto? È perché il Var non conosce le regole o perché non voleva? Se è perché non conosceva le regole dovrebbe tornare a casa, se è perché non voleva è ancora peggio. Non abbiamo perso per questo, perché forse avremmo sbagliato il rigore, ma vorrei sapere perché non è stato ripetuto. L'altra cosa è perché il capitano Vinicius ha preso un cartellino giallo. È andato dall'arbitro e gli è stato mostrato un giallo, ma il capitano ha il diritto di rivolgersi all'arbitro e chiedere spiegazioni"
Che tipo di club ha trovato al suo ritorno?
"Ho trovato un club che è il Real Madrid. Il Real Madrid è il Real Madrid. Hanno avuto una stagione complicata. Ci sono aspetti da migliorare e vogliamo vincere ogni partita e ogni competizione. Dobbiamo progredire verso questo livello di stabilità"
Dopo 15 anni dalla sua prima esperienza a Madrid, vincere la Champions sarebbe una cosa diversa?
"Io nel Real Madrid ho fatto due periodi diversi, ho chiuso nel 2013 ed è un ciclo chiuso. Questo non ha nulla a che vedere con il passato, sono due momenti diversi nella storia del Real Madrid. Nel 2010 non si giocava una semifinale da anni, adesso negli ultimi anni ha vinto 7-8 titoli. Non cambia il mio modo di pensare, se mi chiedi se ho voglia di vincere la Champions ovviamente la risposta è sì"
L'Inter nel tuo cuore che posto ha? La partita di domani è una partita speciale?
"In questo momento sì, durante la partita sì, dopo la partita no. È una partita come le altre"
Potrebbe giocare Alexander-Arnold a centrocampo?
"In questa partita ce ne sono tre fuori per squalifica (Bernardo, Camavinga e Guler ndr). L'algoritmo ha scelto questa partita da giocare in questa situazione, questa è una domanda che mi aspettavo, ma abbiamo tre-quattro-cinque possibilità per sostituirli. Potrei girarci intorno, ma alla fine non ti dirò nulla"
Manca un po' di astuzia alla squadra?
"È una questione culturale. Forse viene percepita negativamente, ma non è una critica"
Cosa l'aiuta di più? La frustrazione per la Champions o i bei ricordi?
"Ho perso una semifinale ai rigori, ma non ci penso. Penso a essere l'allenatore del Real Madrid e che la partita di Champions League di domani non sia così importante. Credo che ci qualificheremo entrambi e ogni punto è importante: anche l'Inter verrà qui per fare punti"
Come ha visto lo spogliatoio?
"Li ho visti come mi piace vederli, nell'allenamento di domenica si erano già ripresi. Eravamo convinti di aver giocato una buona partita contro il Betis, i gol che abbiamo sbagliato sono stati un'anomalia. Abbiamo problemi noti, ma niente di più. Giocheremo e daremo il massimo"
Che partita sarà domani?
"Voglio vincere. Posso dirvi che voglio giocare bene, ma non voglio giocare bene e perdere come successo contro il Betis. Ci sono otto partite e l'obiettivo è qualificarci, ma voglio pensare a questa partita come se fosse l'unica possibile per riuscirci"
Inizia la conferenza stampa di José Mourinho.
L'intervista di Mourinho a Sky Sport
Riascolte le sue parole.
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Termina qui l'intervista a Sky Sport. Tra poco il portoghese in conferenza stampa
Come è tornato a Madrid?
"Sono sempre lo stesso"
Stiamo cercando di capire chi metterà a centrocampo...
"È dura. Penso che il calendario l'ha fatto un italiano.. "
Che sfida si immagina tra Lautaro e Mbappé?
"Sono giocatori diversi, importanti per le loro squadre. Domani, anche se noi abbiamo tre squalificati, saremo 11 contro 11"
Quest'inizio di Bellingham sembra quello di quando ha iniziato a Madrid. La sua posizione è la chiave?
"L'importante che i giocatori si confrontano, penso che è più importante quello che dicono loro di quello che penso io. Ovviamente ci sono momenti in cui devi far capire al giocatore che deve fare una cosa diversa, ma l'importante è il confronto"
Si aspettava Chivu vederlo allenare?
"È difficile da dire. Quando loro sono giocatori il focus è giocare, ho avuto tanti contatti con lui quando era allenatore della Primavera: ho capito la passione, che era una cosa che gli piaceva fare, perché a volte trovo ex giocatori che non trovano empatia con questo mestiere. Ho capito che Cristian lo voleva fare e si poteva confrontare con questo lavoro"
Che Inter arriva?
"Una grandissima squadra, una squadra con 6 anni. Da Conte a Chivu stesso modello di gioco, stesso profilo tattico e di giocatori, può giocare a occhi chiusi. Una squadra matura e di grande qualità e fisicità, la sorpresa è che non abbia vinto la Champions"
L'inizio dice Bernabeu, dove ha vinto il Triplete con l'Inter. Questo è un inizio che poteva sognare?
"In questo momento è il mio stadio, però al di là di questo sarà sempre il mio stadio, iconico per l'Inter. Ogni partita è importante per noi in questa competizione, sono tante gare e spero di rivedere l'Inter davanti"
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