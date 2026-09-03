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Chi vince la Champions? I pronostici secondo i talent di Sky Sport. VIDEO

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In occasione della presentazione delle Coppe europee su Sky Sport, la squadra dei talent ha provato a fare i pronostici per la prossima Champions League. Tra conferme, possibili sorprese e qualche scelta meno scontata: c'è chi punta sulla continuità dei campioni in carica del Psg, chi guarda con attenzione alle big spagnole e chi punta sull'ironia... Guarda il VIDEO qui sopra con i pronostici dei talent di Sky Sport

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