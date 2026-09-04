L'attaccante italiano non è stato inserito nella lista Champions League per la fase campionato dall'allenatore Andoni Iraola. Chiesa fu escluso anche nella scorsa stagione, per poi rientrare al posto dell'infortunato Leoni

Federico Chiesa è stato escluso dalla lista Champions League per la fase campionato. L'allenatore Andoni Iraola ha deciso di fare a meno dell'attaccante italiano, così come del centrocampista giapponese Wataru Endo. Anche nella scorsa stagione Chiesa non fu inserito da Slot, per poi rientrare nella lista dopo il grave infortunio del connazionale Giovanni Leoni. I Reds nel loro percorso sfideranno anche l'Inter il prossimo 19 gennaio.