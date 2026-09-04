Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Liverpool, Federico Chiesa escluso dalla lista Champions

Champions League

L'attaccante italiano non è stato inserito nella lista Champions League per la fase campionato dall'allenatore Andoni Iraola. Chiesa fu escluso anche nella scorsa stagione, per poi rientrare al posto dell'infortunato Leoni

LO SPETTACOLO DELLE COPPE SU SKY

 

Federico Chiesa è stato escluso dalla lista Champions League per la fase campionato. L'allenatore Andoni Iraola ha deciso di fare a meno dell'attaccante italiano, così come del centrocampista giapponese Wataru Endo. Anche nella scorsa stagione Chiesa non fu inserito da Slot, per poi rientrare nella lista dopo il grave infortunio del connazionale Giovanni Leoni. I Reds nel loro percorso sfideranno anche l'Inter il prossimo 19 gennaio.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Champions League: Altre Notizie

Torna lo spettacolo delle Coppe su Sky!

guida tv

53 giornate di puro show, raccontate dalla grande squadra di Sky Sport e dai nostri top player al...

Como, la lista Uefa per la Champions League

Champions League

Il Como ha ufficializzato la lista per la League Phase di Champions League. Fuori...

Napoli, la lista Uefa per la Champions League

Champions League

Il Napoli ha ufficializzato la lista per la League Phase di Champions League. Le scelte...

Roma, la lista Uefa per la Champions League

Champions League

La Roma ha ufficializzato la lista per la League Phase di Champions League. Ventiquattro...

Como, il calendario delle partite di Champions

Champions League

I ragazzi di Fabregas, all'esordio assoluto in Champions League, dovranno affrontare Barcellona e...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE