L'ex allenatore del Liverpool su Iraola: "Si è meritato l'opportunità di una big per vincere titoli, penso abbia la capacità di fare bene". Sul caso Julian Alvarez all'Atletico Madrid: "Ho avuto situazioni simili, sicuramente è difficile ma il Cholo lo conosce e ha fatto ciò che va fatto. Metterlo in campo affinché possa giocare e segnare". Alla domanda di Ghoulam se fosse stato vicino alla panchina dell'Algeria: "Tutto vero, ma abbiamo preferito aspettare". E infine sul 'suo' ex Napoli: "Allegri ha l'esperienza giusta e farà bene, probabilmente Inter e Roma sono più avanti"