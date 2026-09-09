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Liverpool-Atletico Madrid, il risultato LIVE della partita di Champions League
Ci prova subito Isak, Oblak salva su Barcola. La sblocca Llorente su assist di Alvarez, schierato titolare che sfiora il raddoppio negato da Alisson. Prima dell'intervallo pareggia Szoboszlai. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD
in evidenza
42' - Pericoloso Baena che non trova la porta da ottima posizione
Ha pareggiato Szoboszlai! Liverpool-Atletico 1-1
40' - A sistemare i conti è il migliore in campo dei Reds, che pochi istanti prima aveva messo in porta Barcola fermato nuovamente da Oblak. L'azione prosegue ed è lo stesso Szoboszlai che sfonda per vie centrali, riceve l'assist di tacco di Araujo e con un tocco piazzato batte Oblak sul palo lontano per la gioia di Anfield!
40' - Massa punisce il contatto tra Koke e Mac Allister, che subito dopo aveva messo Barcola nelle condizioni di calciare inporta
35' - Massimo sforzo del Liverpool alla ricerca del pareggio: Ngumoha sguscia in area ma il raddoppio gli costa il pallone
30' - Wirtz spreca il pareggio davanti ad Oblak, che gli aveva respinto la conclusione da pochi passi. C'era però un fuorigioco di Isak che vanifica l'azione
28' - Giallo a Mac Allister per l'entrata su Lee
Alisson vola su Alvarez!
27' - Quasi da fermo, destro potente e preciso diretto nell'angolino: bravissimo il portiere dei Reds a salvarsi in corner!
24' - Attenta la difesa dell'Atletico da palla inattiva: due volte Szoboszlai non trova i compagni in area
Ha segnato Llorente! Liverpool-Atletico 0-1
17' - Evidentemente Anfield è proprio speciale per lui: quinto gol in carriera nello stadio dei Reds per Marcos Llorente, che scatta coi tempi giusti sull'invito di Alvarez e scappa a Kerkez. Perfetta anche la conclusione col sinistro davanti ad Alisson per il vantaggio dei Colchoneros!
15' - Barcola! Illuminante il lancio di Szoboszlai e splendido il controllo in corsa del francese: gli chiude lo specchio Oblak!
13' - Baena! Alto il suo destro dalla distanza, buono l'invito di Koke e il velo di Lee
11' - Protesta Anfield per un contatto al limite dell'area tra Romero e Szoboszlai, che si era creato spazio in dribbling
8' - Errore di Baena nella propria metà campo, ma il Liverpool non ne approfitta in transizione
5' - Nessun problema per Alisson sul primo tentativo di Alvarez, che si libera al tiro ma calcia centrale
4' - Ci prova anche Mac Allister, destro alto ma è tutto inutile per una precedente posizione di fuorigioco di Isak
1' - Subito Isak! Bastano una manciata di secondi per la prima chance dei Reds: break di Szoboszlai e coast to coast fino alla trequarti avversaria. Assist per il compagno che incrocia fuori il destro
Il saluto tra i capitani Van Dijk e Koke: tutto è pronto. Prima, però, un minuto di silenzio per le vittime della tragedia in Nepal
Inno della Champions: atmosfera da brividi ad Anfield!
Ingresso in campo delle squadre ad Anfield insieme all'arbitro del match, l'italiano Davide Massa
Il riscaldamento di Alvarez
Inevitabilmente l'argentino diventa il più atteso del match
Non solo Chiesa: gli esclusi delle big dalle liste Uefa
L'attaccante del Liverpool è in buona compagnia
Champions League, i giocatori più preziosi esclusi dalle rose delle squadreVai al contenuto
Benitez a Sky: "Iraola si è meritato il Liverpool"
L'ex allenatore del Liverpool su Iraola: "Si è meritato l'opportunità di una big per vincere titoli, penso abbia la capacità di fare bene". Sul caso Julian Alvarez all'Atletico Madrid: "Ho avuto situazioni simili, sicuramente è difficile ma il Cholo lo conosce e ha fatto ciò che va fatto. Metterlo in campo affinché possa giocare e segnare". Alla domanda di Ghoulam se fosse stato vicino alla panchina dell'Algeria: "Tutto vero, ma abbiamo preferito aspettare". E infine sul 'suo' ex Napoli: "Allegri ha l'esperienza giusta e farà bene, probabilmente Inter e Roma sono più avanti"
I gol più belli della serata di martedì
Le prime magie della Champions League 2026/27
Il calendario e gli orari delle partite di stasera
Non c'è solo Liverpool-Atletico Madrid
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Gli highlights di Real Madrid-Inter 2-1
Per ingannare l'attesa, perché non rivivere tutte le emozioni delle partite giocate martedì?
Gli highlights di Lille-Betis 2-3
Gli highlights di Porto-Manchester City 0-2
Gli highlights di Borussia Dortmund-Villarreal 3-2
Gli highlights di Bruges-Aston Villa 2-3
Gli highlights di Aek Atene-Lask 1-0
Champions League LIVE: il prepartita in diretta streaming con Sky Calcio Show
In campo anche il Napoli
C'è l'Arsenal al 'Maradona', esordio complicato in Champions per Allegri
Napoli-Arsenal LIVE, Allegri per il riscattoVai al contenuto
Formazioni ufficiali
- LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai; Ngumoha, Wirtz, Barcola; Isak. All. Iraola
- ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Romero, Hancko; G. Simeone, Barrios, Koke, Baena; Alvarez, Lee. All. D. Simeone
Le scelte di Iraola
Assente Gakpo, indisponibilità che aveva aperto un ballottaggio sulla trequarti: lo vince Ngumoha (preferito a Munoz) accanto a Wirtz e Barcola alle spalle di Isak. Panchina per Gravenberch, gioca Araujo e non Frimpong come terzino destro
Simeone: "Julian Alvarez titolare? Ha lavorato bene"
Lo stesso Cholo ha spiegato la sua scelta: "Ho deciso che iniziasse la partita perché ha lavorato piuttosto bene. Ci ho pensato sopra e ho deciso diversamente rispetto a quanto avevo detto alla vigilia"
Le scelte di Simeone
Non può che fare notizia la titolarità di Julian Alvarez, centravanti protagonista di un'estate movimentata e indicato come panchinaro alla vigilia dal Cholo. E invece l'argentino gioca dall'inizio in coppia con Lee. Chi parte dalla panchina è Lookman, dentro invece capitan Koke (preferito a Hjulmand) e Hancko schierato terzino sinistro al posto di Grimaldo
La Champions League di Liverpool e Atletico Madrid inizia ad Anfield. Nuovo incrocio tra due squadre in cerca d'identità in questo avvio di stagione: i Reds di Iraola hanno appena conquistato la prima vittoria in Premier League, i Colchoneros di Simeone arrivano invece dal pesante stop di Bilbao
Simeone: "L'Atletico è una squadra in costruzione"
Il Cholo ha parlato a Sky alla vigilia del match
Il Liverpool ha vinto ciascuna delle ultime tre partite di Champions League contro l'Atletico Madrid; la squadra spagnola non ha mai perso quattro gare consecutive contro lo stesso avversario in Coppa dei Campioni/Champions League
Le due vittorie dell'Atletico Madrid contro il Liverpool in Champions League sono arrivate entrambe agli ottavi di finale della stagione 2019/20 (1-0 in casa, 3-2 in trasferta). I Reds sono però imbattuti contro i Colchoneros nelle sfide della fase a gironi/fase campionato, avendo ottenuto tre vittorie e due pareggi in cinque incontri
Il tecnico del Liverpool Andoni Iraola non ha mai vinto nei quattro precedenti contro l'Atletico Madrid di Diego Simeone, perdendone tre (1 pareggio). Tra gli allenatori affrontati almeno quattro volte, solo contro Imanol Alguacil (83%) registra una percentuale altrettanto alta di sconfitte (83%, 5 su 6)
Quella attuale sarà la quattordicesima partecipazione consecutiva dell'Atletico Madrid alla Champions League; i Colchoneros sono una delle sole sei squadre ad aver preso parte a ogni edizione del torneo dal 2013/14 insieme a Real Madrid, Barcellona, Psg, Bayern Monaco e Manchester City
Il Liverpool non ha mai perso la partita d'esordio stagionale in Coppa dei Campioni/Champions League giocata in casa, vincendo 10 dei 12 incontri di questo tipo disputati (2 pareggi). Ognuna delle ultime tre è terminata con una vittoria per 3-2, la più recente delle quali proprio contro l'Atletico Madrid nella scorsa stagione
Quella contro l'Atletico Madrid sarà la prima partita in assoluto di Andoni Iraola come allenatore in Champions League; da giocatore ha disputato tre gare nella competizione nel 2014/15 con l'Athletic Club. La sua unica precedente esperienza in panchina nelle coppe europee risale invece alla stagione 2018/19, quando ha guidato l'AEK Larnaca alla fase a gironi di Europa League dopo i preliminari, chiudendo al terzo posto e venendo eliminato
Il Liverpool affronta una Champions League senza Mohamed Salah per la prima volta dal 2014/15; l'egiziano detiene il record di presenze (83), gol (47) e assist (19) per i Reds nella storia della competizione. Sarà la prima campagna europea del Liverpool senza Salah o l'ex capitano Steven Gerrard dal 1984/85
Dominik Szoboszlai è stato il miglior giocatore del Liverpool nella scorsa Champions League per gol segnati (5), assist (4), distanza percorsa (130 km) e possessi vinti (85)
Marcos Llorente ha segnato quattro gol in due presenze contro il Liverpool ad Anfield. L'unico stadio in cui Llorente ha realizzato più reti con il club è il Riyadh Air Metropolitano, casa dell'Atletico (15 gol in 145 partite)
Florian Wirtz ha registrato una media di 3.4 occasioni create per 90 minuti nella scorsa Champions League, più di qualsiasi altro giocatore (minimo 300 minuti giocati). Il compagno di squadra Cody Gakpo è stato invece il giocatore che ha creato più grandi occasioni per 90 minuti (1.3)