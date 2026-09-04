Haier e UEFA Champions League, nuova partnership globale dal 2027

L’accordo quadriennale è stato annunciato a Berlino in occasione di IFA 2026, la fiera tecnologica dedicata all'elettronica di consumo e agli elettrodomestici più grande e importante del mondo.

Un nuovo importante passo nel percorso che Haier sta costruendo nel mondo dello sport. A partire dalla stagione 2027/28, il brand diventa Global Partner della UEFA Champions League. L’accordo quadriennale, in vigore il 1° luglio 2027 e fino al 30 giugno 2031, assicura ad Haier i diritti esclusivi a livello mondiale nelle categorie Home Appliances, Televisions e Commercial Display Screens e riguarda anche la UEFA Super Cup, le finali della UEFA Youth League e le finali della UEFA Futsal Champions League.

La strategia sportiva globale di Haier

Questa nuova partnership con UEFA Champions League rafforza la capacità di Haier di entrare in relazione con milioni di appassionati di calcio nei mercati internazionali. Perché per Haier le partnership sportive non rappresentano solo uno strumento per aumentare la visibilità, ma piattaforme strategiche di lungo periodo attraverso cui trasformare valori condivisi in contenuti, iniziative ed esperienze capaci di creare relazioni significative con fan, consumatori e comunità in tutto il mondo. È la filosofia alla base di “Play with the Number Ones”, la piattaforma che riunisce le partnership sportive di Haier attorno a un'ambizione comune: affiancarsi a competizioni, organizzazioni e protagonisti capaci di rappresentare i più alti standard di performance e continua ricerca dell’eccellenza. “More Creation, More Possibilities”: è il manifesto globale di Haier, che esprime la volontà del brand di utilizzare innovazione e tecnologia per aprire nuove possibilità e creare esperienze sempre più significative per le persone.

Dalla partita alla casa: il calcio come esperienza

Il valore di questo accordo, come detto, va oltre l’esposizione del marchio e punta a creare un ponte naturale tra innovazione, home entertainment ed emozione del football, contribuendo ad arricchire il modo in cui i fan vivono e condividono la partita. Haier potrà infatti entrare in relazione con gli appassionati lungo diversi momenti della fan journey, dal build-up prima del match fino all’esperienza domestica e alle iniziative live sviluppate localmente. La partnership consentirà infatti di sviluppare campagne globali e locali, contenuti co-branded, iniziative digitali e attività rivolte ai consumatori, con progetti adattati alle caratteristiche dei singoli mercati e delle rispettive audience in Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente, Africa e Americhe.

“Lo sport è un linguaggio universale che crea emozioni condivise e unisce Paesi, culture e generazioni e la UEFA Champions League ci offre una piattaforma straordinaria per entrare in contatto con fan e consumatori in tutto il mondo, trasformando valori condivisi come ambizione, performance, innovazione ed eccellenza in esperienze concrete e memorabili”, ha dichiarato Wang Meiyan, Vice President and Chief Brand Officer di Haier Group, brand che è numero uno al mondo per quota di vendita dei grandi elettrodomestici da 17 anni consecutivi (fonte Euromonitor International), l’unico IoT Ecosystem Brand presente da otto anni consecutivi nella classifica Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands e, attraverso Haier Smart Home, figura da nove anni consecutivi nella Fortune Global 500.

“Siamo lieti di accogliere Haier come nuovo Global Partner della UEFA Champions League – è il benvenuto da parte di Guy-Laurent Epstein, Co-Managing Director di UC3, la società congiunta nata nel gennaio del 2025 dalla collaborazione tra UEFA e l'associazione che rappresenta i club europei. La sua presenza internazionale, la capacità di innovare e l’ambizione di creare esperienze sempre più rilevanti per le persone fanno di Haier un partner ideale per la competizione. Insieme, puntiamo a sviluppare nuove opportunità per coinvolgere i fan di tutto il mondo e avvicinarli ancora di più alle nostre competizioni, celebrando al tempo stesso l’emozione, l’eccellenza e il senso di appartenenza che rendono unico il calcio europeo”.