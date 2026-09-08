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Sommer, papera in Bruges-Aston Villa: esce a vuoto e regala il gol a Jackson. VIDEO

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La prima partita di Sommer in Champions con il Bruges viene macchiata da un grave errore che si rivela decisivo. Al 43' c’è un lancio lungo di Pau Torres, l'ex portiere dell'Inter esce dall'area nel tentativo di anticipare Jackson, ma manca completamente l’intervento, spalancando all’attaccante dell'Aston Villa la strada verso il terzo gol degli inglesi. La squadra di Emery riuscirà a vincere 3-2, pertanto l'uscita a vuoto di Sommer pesa molto sulla sconfitta dei padroni di casa

BRUGES-ASTON VILLA 2-3: HIGHLIGHTS

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