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Sheva compie 50 anni: tutti i suoi gol in Champions

auguri!

Il modo migliore per festeggiare il campione ucraino classe 1976 è rivedendo tutti i suoi 48 gol segnati in Champions League con le maglie della Dinamo Kiev, Milan (33 gol) e Chelsea

GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE

50 anni oggi per l’ex attaccante e Sky Sport lo celebra con lo speciale 'Shevchenko: Tutti i gol in Champions League'. 1 Campionato Italiano, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa Italiana, 1 FA Cup, 1 Carabao Cup, 5 Campionati ucraini, 3 Coppe d’Ucraina, 1 Supercoppa d’Ucraina, 1 Champions League, 1 Supercoppa: è il palmares del campione classe 1976. Arrivato nel Milan nel 1999 ha vinto il titolo di capocannoniere nella stagione d'esordio con 24 reti. E' poi entrato nella leggenda rossonera segnando il decisivo rigore nella finale di Champions League 2003 contro la Juventus, a Manchester. Nelle otto stagioni con il Milan (1999-2006, 2008/09) Sheva ha segnato 175 gol in 322 presenze. Ha inoltre vinto per due volte il titolo di capocannoniere del campionato, per tre volte quello di miglior marcatore della Champions League e il Pallone d'Oro 2004. Auguri, campione!

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