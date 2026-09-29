50 anni oggi per l’ex attaccante e Sky Sport lo celebra con lo speciale 'Shevchenko: Tutti i gol in Champions League'. 1 Campionato Italiano, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa Italiana, 1 FA Cup, 1 Carabao Cup, 5 Campionati ucraini, 3 Coppe d’Ucraina, 1 Supercoppa d’Ucraina, 1 Champions League, 1 Supercoppa: è il palmares del campione classe 1976. Arrivato nel Milan nel 1999 ha vinto il titolo di capocannoniere nella stagione d'esordio con 24 reti. E' poi entrato nella leggenda rossonera segnando il decisivo rigore nella finale di Champions League 2003 contro la Juventus, a Manchester. Nelle otto stagioni con il Milan (1999-2006, 2008/09) Sheva ha segnato 175 gol in 322 presenze. Ha inoltre vinto per due volte il titolo di capocannoniere del campionato, per tre volte quello di miglior marcatore della Champions League e il Pallone d'Oro 2004. Auguri, campione!