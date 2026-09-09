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Napoli-Arsenal, Allegri: "È una sconfitta diversa da quelle subite con Como e Inter"

Champions League

L'allenatore del Napoli analizza con lucidità la sconfitta con l'Arsenal: "Per segnare hanno dovuto fare una giocata straordinaria, questa è la differenza con le altre sconfitte. Mi porto dietro il sacrificio e la pazienza di non voler prendere gol. Peccato aver sbagliato qualche scelta quando abbiamo avuto delle occasioni. Inutile deprimersi, i ragazzi hanno dato tutto"

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Nonostante la sconfitta all'esordio in Champions nella gara contro l'Arsenal, Massimiliano Allegri vede il bicchiere mezzo pieno per un Napoli che ha collezionato tre sconfitte di fila tra campionato ed Europa: "I ragazzi hanno fatto una buona prestazione contro una squadra straordinaria, noi nel secondo tempo avevamo Favasuli che arriva dal Catanzaro, Vergara, nei giudizi ci vuole calma ed è normale che il risultato condiziona i giudizi". Tuttavia ci sono note positive: "Mi porto dietro il sacrificio e la pazienza di non voler prendere gol, abbiamo alzato l'attenzione rispetto a Inter e Como, e da questi momenti passano le vittorie o le sconfitte, dispiace perché tre sconfitte sono tante, bisogna recuperare qualche giocatore che viene da un periodo di inattività, e ora pensiamo alla gara con il Bologna".

"Deprimersi non serve a niente, i ragazzi hanno dato tutto"

Allegri spiega anche quali sono le priorità del suo Napoli al momento, le cose da sistemare con la massima urgenza: "La prima cosa su cui bisogna lavorare è mantenere l'equilibrio e analizzare bene le cose, deprimersi non serve a niente, sono state tre sconfitte diverse. Con il Como e con l'Inter abbiamo preso gol troppo facilmente, stasera per fare gol l'Arsenal ha dovuto fare una giocata straordinaria e anche li potevamo fare meglio seguendo quell'uno-due. Nel primo tempo abbiamo fatto delle scelte sbagliate nell'ultimo passaggio e dobbiamo tornare a farle giuste, perché sennò giuste le fanno gli altri. I ragazzi sono amareggiati perché hanno dato tutto e io non posso rimproverargli nulla".

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