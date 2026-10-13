Le ragioni di Pep: perché Guardiola non abbandona il Manchester City

Dopo la sentenza della Premier League contro il Manchester City, Pep Guardiola ha scelto di schierarsi accanto al suo ex club. E non solo metaforicamente. Mercoledì sarà in tribuna all'Etihad Stadium per seguire la super sfida contro il Psg e manifestare pubblicamente il suo appoggio al club. I motivi della sua decisione, però, sono più profondi di quanto possa apparire