Bella ma incompiuta: ora la Roma deve imparare a gestire

La Roma di Gasperini ha un'identità forte, un calcio intenso e spettacolare, capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Ma le rimonte contro Real Madrid e Manchester United hanno evidenziato un limite: quando il dominio si interrompe, la squadra fatica a gestire le difficoltà. Per compiere il salto definitivo serve trovare un equilibrio tra ambizione, pragmatismo e capacità di amministrare le energie