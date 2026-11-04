Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il commento

Bella ma incompiuta: ora la Roma deve imparare a gestire

Paolo Assogna
©Getty

La Roma di Gasperini ha un'identità forte, un calcio intenso e spettacolare, capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Ma le rimonte contro Real Madrid e Manchester United hanno evidenziato un limite: quando il dominio si interrompe, la squadra fatica a gestire le difficoltà. Per compiere il salto definitivo serve trovare un equilibrio tra ambizione, pragmatismo e capacità di amministrare le energie

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ