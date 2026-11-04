Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Sommer monumentale in Psv-Club Brugge: il VIDEO con le sue migliori parate

Champions League

Vittoria del Club Brugge in Olanda sul campo del Psv per 2-1 grazie ai gol dei soliti Tresoldi e Forbs ma soprattutto alla prestazione sensazione dell'ex Inter Yann Sommer. Reattività ma soprattutto grande personalità in area di rigore: guarda il VIDEO qui sopra con le grandissime parate del portiere svizzero

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

37 anni e non sentirli per Yann Sommer che mostra grande reattività e affidabilità tra i pali anche nella vittoria del Club Brugge contro il Psv. 7 parate di cui 5 bellissime nella propria area di rigore mentre non può nulla sul gol realizzato dagli olandesi. L'ex nerazzurro chiude la gara con una media di 1.47 gol evitati e l'ennesima prestazione che porta i tre punti alla squadra belga che vola al nono posto con nove punti.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Champions League: Altre Notizie

Politano: "Parlare dopo i ko? Vengo sempre io…"

Champions League

Dopo il pesante ko col Porto è Matteo Politano a parlare a Sky del delicato momento in casa...

Paz, dedica a De Miguel: "Gesto per la famiglia"

Champions League

Per il trequartista del Como un'esultanza contenuta e la dedica a Jesus De Miguel dopo il gol al...

I 3' di Donnarumma: prima il miracolo, poi sbaglia

Champions League

Cosa può accadere in tre minuti? Di tutto. Lo sa bene Gigio Donnarumma che in Lipsia-Manchester...

Allegri: "Siamo in pochi, dal 70' cambia tutto"

Champions League

Dopo il brutto ko contro il Porto Allegri dice: "Sono i dettagli che fanno la differenza, stasera...

Fabregas: "E' girato tutto bene, umili e lavorare"

Champions League

L'allenatore del Como commenta l'impressionante vittoria di Lens e invita tutti a restare con i...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE