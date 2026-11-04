Vittoria del Club Brugge in Olanda sul campo del Psv per 2-1 grazie ai gol dei soliti Tresoldi e Forbs ma soprattutto alla prestazione sensazione dell'ex Inter Yann Sommer. Reattività ma soprattutto grande personalità in area di rigore: guarda il VIDEO qui sopra con le grandissime parate del portiere svizzero

37 anni e non sentirli per Yann Sommer che mostra grande reattività e affidabilità tra i pali anche nella vittoria del Club Brugge contro il Psv. 7 parate di cui 5 bellissime nella propria area di rigore mentre non può nulla sul gol realizzato dagli olandesi. L'ex nerazzurro chiude la gara con una media di 1.47 gol evitati e l'ennesima prestazione che porta i tre punti alla squadra belga che vola al nono posto con nove punti.