L'allenatore della Roma commenta con soddisfazione il pareggio del Parco dei Principi con il Psg: "Abbiamo giocato contro i più forti e sono molto soddisfatto di questa gara perché non ci siamo snaturati e ci siamo proposti con qualità. Se superi queste partite poi ricevi una bella spinta". Su Hermoso che dice di puntare a tutto: "Lui ha personalità e qualità, ma è vero, la pensiamo allo stesso modo" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

Gian Piero Gasperini si gode la grande partita della Roma a Parigi contro il Psg: "Sono molto felice della prestazione di stasera, era evidente che non ci saremmo snaturati neanche di fronte ai più forti perché il Psg lo è - dice - Per noi è stata una gara importantissima che andrò a rivedere perché ci sono dei contenuti forti, che ci serviranno per andare avanti anche nelle prossime partite". Una formazione senza Malen e Dybala all'inizio: "Nel caso di Malen, lui ha giocato molto anche in nazionale ed era per dare una chance a Castro. Poi generalmente le gare si decidono nel secondo tempo. La stessa cosa per Dybala che arriva da un mese di stop, poi anche Cristante, ma io ho messo dentro Pisilli e altri che hanno fatto gare straordinarie. Sapevamo che poi le sostituzioni potevano essere decisie, loro hanno fatto entrare Dembelé, la gara si è accesa e poi non vedevamo l'ora finisse. Sono molto soddisfatto, sapevo che c'era qualche rischio, non per me perché poi questi ragazzi io li vedo e li vedo in crescita, se superi queste partite è una bella spinta".

"Soulé è forte ed è diventato un giocatore completo" Una menzione per Soulé e la crescita che sta avendo, sempre più determinante nella Roma: "Lui è forte ed è un ragazzo positivo, che recepisce tutto ciò che lo porta a migliorare - spiega ancora - Ha 23 anni ed è nel periodo che può evolvere in maniera notevole, poi è più completo, ha giocato a sinistra e questo non succedeva, ha giocato dietro due attaccanti, sta raggiungendo matirità tecnica e atletica. Sta inanellando partite in cui sta facendo qualcosa di superiore. Il merito dell'allenatore è quelle di tirare fuori le loro migliori caratteristiche ma che loro hanno già dentro di loro stessi, Scudetto o Champions? Non molliamo niente".