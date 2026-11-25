Dopo il successo sullo Stoccarda, il centrocampista nerazzurro (premiato come MVP) risponde alle critiche piovute sull’Inter dopo l’Atalanta: “Le accettiamo, siamo abituati perché su di noi ci sono grosse aspettative. Ma non abbiamo mai nascosto i nostri obiettivi. Serviva vincere per il nostro cammino in Champions e per la nostra fiducia. Avevamo bisogno anche di tirare fuori l’elmetto e l’abbiamo fatto, con qualche intervento difensivo in cui si è vista la ‘cazzimma’”

INTER-STOCCARDA 2-0: HIGHLIGHTS - PAGELLE