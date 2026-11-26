Quattro vittorie in cinque partite. Il ruolino di marcia del Como nella sua prima Champions è stato finora impressionante. La squadra di Fabregas è terza in classifica con 12 punti, a pari merito con Barcellona, Liverpool e Betis. Ciò vuol dire che, se dovesse vincere le ultime tre partite del girone unico, sarebbe aritmeticamente qualifcata agli ottavi di finale. Il calendario però è molto duro e riserva le seguenti sfide:

Betis-Como, mercoledì 9 dicembre ore 18.45

mercoledì 9 dicembre ore 18.45 Como-Psg, mercoledì 20 gennaio ore 21

mercoledì 20 gennaio ore 21 Barcellona-Como, mercoledì 27 gennaio ore 21