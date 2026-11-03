La settimana incredibilmente da incubo di Yamal

Nonostante premi, gol e vittorie, la settimana che è appena passata di Yamal non è stata da ricordare: è una questione di prospettive, quelle che proiettano lo spagnolo verso un Pallone d'Oro che avrebbe già potuto vincere. La sua delusione è davvero legittima? Ora con l'Aston Villa (in diretta su Sky) potrà darsi altre risposte