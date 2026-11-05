Un Como spettacolare in Italia e anche in Europa. Gli azzurri strabiliano a Lens trascinati dai gol di Tasos Douvikas: l'attaccante greco ritocca a 6 le sue reti nelle prime quattro gare di Champions con una tripletta da urlo. In particolare il suo secondo centro scatena la reazione di Fabregas: Nico Paz apre in profondità per Valle, che al volo la rimette in mezzo per il tap-in del compagno. E a bordocampo il 'tanta roba' di Cesc la dice lunga: eravamo sul 2-0 al minuto 32, poi è finita 9-1...

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