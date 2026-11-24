Oggi, martedì 24 novembre, si scende in campo per la quinta giornata di Champions League. Como ed Aek Atene saranno in campo alle ore 21. Dove seguire la partita in diretta su Sky e in streaming su NOW , con ampio pre e post partita con Federica Masolin ed i suoi ospiti

Da non perdere oggi alle 21 la quinta partita stagionale in Champions League del Como impegnato questa sera in casa contro l'Aek Atene: partita da seguire in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara, commento Massimo Gobbi, inviati Marco De Micheli e Marina Presello, Diretta Gol Davide Polizzi. Alle 18.45- su Sky Sport Uno e Sky Sport 251- e alle 21 su Sky Sport 251, appuntamento anche con Diretta Gol . Dalle 18 appuntamento con Sky Calcio Show con Licia Virdis, Paolo Condò e Riccardo Gentile. Dalle 20 e dalle 23 Federica Masolin, in compagnia di Paolo Condò, Fabio Capello, Paolo Di Canio e Zvonimir Boban. Da mezzanotte spazio a After Party Show con Mario Giunta, Zvonimir Boban, Luca Mastrorilli, Paolo Ciarravano e Niccolò Omini.

I numeri di Como e Aek Atene

Questa sarà la 19^ volta che una squadra greca affronterà un'avversaria italiana in trasferta in Coppa dei Campioni/Champions League e solo due sono riuscite a vincere finora (3N, 13P): l'Olympiakos per 2-1 contro la Lazio nel novembre 2007 e il Panathinaikos per 1-0 contro l'Inter nel novembre 2008. L'Aek Atene è imbattuto nelle ultime cinque partite contro squadre italiane (2V, 3N); l'ultima squadra a batterlo è stato il Milan nel settembre 2006 (vittoria per 3-0 in Champions League). Il Como ha segnato 19 gol nelle sue quattro partite di Champions League. Nella storia della Coppa dei Campioni dal 1955, solo tre squadre hanno segnato 20 o più gol nelle prime cinque gare: Spartak Trnava, Leeds United e Borussia Mönchengladbach detengono il record, tutte a quota 23 nelle prime cinque partite.

Il Como ha vinto entrambe le partite casalinghe di questa Champions League; l'ultima squadra italiana a vincere le sue prime tre gare interne in Coppa dei Campioni/Champions League è stata la Sampdoria nel 1991/92 (che arrivò a quattro).

L'Aek Atene non ha mai vinto in 17 trasferte di Champions League (5N, 12P) ed è la squadra che in assoluto ha giocato più gare fuori casa senza mai vincere dal 1992/93. In questa stagione ha subito otto gol in due trasferte, perdendo 3-1 contro lo Shakhtar Donetsk e 5-1 contro il Manchester City.