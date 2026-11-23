Da bambino giocava nelle giovanili del Panathinaikos, ma poi le "big" greche non hanno creduto in lui e ha iniziato a girare l’Europa, fino all’approdo a Como. Adesso, con la squadra di Fabregas, sfiderà l’Aek Atene da capocannoniere della Champions. "Partita speciale - le sue parole a Sky - so cosa significhi questo palcoscenico per i tifosi greci"

Greco di Atene, Tasos Douvikas si appesta a vivere una partita speciale contro l’Aek (martedì 24 novembre alle 21, in diretta su Sky). Una sorta di derby personale, a cui arriva addirittura da capocannoniere della Champions League con 6 gol segnati in 4 partite, con la maglia del Como. Le "big" del suo Paese, infatti, non hanno creduto in lui, nonostante da bambino sia cresciuto nel settore giovanile del Panathinaikos, poi lasciato a 15 anni in seguito a una scelta della famiglia per giocare con Asteras Tripolis e Volos. Da lì, inizia a girare l’Europa: Utrecht in Olanda per due stagioni, poi il Celta Vigo, fino alla scelta del Como di puntare sulle sue qualità. Persino in nazionale non è ancora riuscito a imporsi come centravanti titolare, e spesso gli viene preferito Pavlidis: su 26 presenze con la Grecia (con 3 gol), solo 9 sono arrivate giocando da titolare.