Oggi, martedì 24 novembre, su Sky e in streaming su NOW , la quinta giornata della "League Phase". Le partite live da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Sky Calcio Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport. Tutti gli appuntamenti del martedì

Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW . Martedì 24 novembre, la quinta giornata della competizione europea per club, con le partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 21.00 saranno Napoli e Como le prime italiane a scendere in campo: gli azzurri affronteranno all’Etihad Stadium il Manchester City ( Sky Sport Uno e Sky Sport 252), mentre i lariani sfideranno al Sinigaglia l’ AEK Atene ( Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K).

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show. Alle 18.00 Licia Virdis introduce gli anticipi di giornata, mentre alle 20.00 e nel postpartita Federica Masolin sarà in studio insieme a Paolo Condò e ai talent di Sky Sport: Fabio Capello, Paolo Di Canio e Zvonimir Boban. A mezzanotte Mario Giunta conduce After Party Show, insieme a giornalisti e talent di Sky Sport.