Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggiguida tv
Oggi, martedì 24 novembre, su Sky e in streaming su NOW, la quinta giornata della "League Phase". Le partite live da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Sky Calcio Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport. Tutti gli appuntamenti del martedì
Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW. Martedì 24 novembre, la quinta giornata della competizione europea per club, con le partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 21.00 saranno Napoli e Como le prime italiane a scendere in campo: gli azzurri affronteranno all’Etihad Stadium il Manchester City (Sky Sport Uno e Sky Sport 252), mentre i lariani sfideranno al Sinigaglia l’AEK Atene (Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K).
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show. Alle 18.00 Licia Virdis introduce gli anticipi di giornata, mentre alle 20.00 e nel postpartita Federica Masolin sarà in studio insieme a Paolo Condò e ai talent di Sky Sport: Fabio Capello, Paolo Di Canio e Zvonimir Boban. A mezzanotte Mario Giunta conduce After Party Show, insieme a giornalisti e talent di Sky Sport.
Champions League, le partite di oggi su Sky e NOW
Martedì 24 novembre
- ore 18.45: Diretta Gol su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
- ore 18.45: GALATASARAY-ASTON VILLA su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254. Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Daniele Barone
- ore 18.45: BODØ GLIMT-LASK su Sky Sport Arena e Sky Sport 255. Telecronaca Fabrizio Redaelli, Diretta Gol Calogero Destro
- ore 21.00: Diretta Gol su Sky Sport 251
- ore 21.00: MANCHESTER CITY-NAPOLI su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Telecronaca Federico Zancan, commento Riccardo Montolivo, inviati Gianluigi Bagnulo, Massimo Ugolini e Gianluca Di Marzio, Diretta Gol Riccardo Gentile
- ore 21.00: ARSENAL-BORUSSIA DORTMUND su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254.Telecronaca Massimo Marianella, Diretta Gol Federico Zanon
- ore 21.00: COMO-AEK ATENE su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K. Telecronaca Dario Massara, commento Massimo Gobbi, inviati Marco De Micheli e Marina Presello, Diretta Gol Davide Polizzi
- ore 21.00: REAL MADRID-PSV EINDHOVEN su Sky Sport Mix e Sky Sport 255. Telecronaca Antonio Nucera, Diretta Gol Elia Faggion
- ore 21.00: FEYENOORD-PORTO su Sky Sport 256. Telecronaca Manuel Favia, Diretta Gol Alessandro Sugoni
- ore 21.00: LIPSIA-LENS su Sky Sport 257. Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Federico Casotti
- ore 21.00: SLOVAN BRATISLAVA-REAL BETIS su Sky Sport 258. Telecronaca Gaia Brunelli, Diretta Gol Giovanni Poggi
Gli studi del martedì
- dalle 18.00: Sky Calcio Show con Licia Virdis, Paolo Condò e Riccardo Gentile
- dalle 20.00 e dalle 23.00: Sky Calcio Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Paolo Di Canio e Zvonimir Boban
- dalle 24.00: After Party Show con Mario Giunta, Zvonimir Boban, Luca Mastrorilli, Paolo Ciarravano e Niccolò Omini