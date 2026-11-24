Oggi, martedì 24 novembre, si scende in campo per la quinta giornata di Champions League. Manchester City e Napoli saranno in campo alle ore 21. Dove seguire la partita in diretta su Sky e in streaming su NOW , con ampio pre e post partita con Federica Masolin ed i suoi ospiti

Alle 18.45- su Sky Sport Uno e Sky Sport 251- e alle 21 su Sky Sport 251, appuntamento anche con Diretta Gol. Dalle 18 appuntamento con Sky Calcio Show con Licia Virdis, Paolo Condò e Riccardo Gentile. Dalle 20 e dalle 23 Federica Masolin, in compagnia di Paolo Condò, Fabio Capello, Paolo Di Canio e Zvonimir Boban

I numeri di Manchester City e Napoli

Tutti i cinque precedenti tra Manchester City e Napoli si sono disputati nella fase a gironi o campionato di Champions League; dopo non essere riusciti a vincere né in casa né in trasferta nel 2011/12 (1N, 1P), i Citizens hanno vinto ciascuno degli ultimi tre incontri. Il Manchester City è imbattuto in casa contro il Napoli (2V, 1N), con il successo più recente arrivato per 2-0 nella fase campionato della scorsa stagione (gol di Erling Haaland e Jérémy Doku). Nel confronto della scorsa stagione (vinto per 2-0 dal Manchester City), il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo è stato espulso dopo soli 21'. Dopo il cartellino rosso, il Manchester City ha registrato 19 tiri in più (19-0), 33 palle giocate in più nell'area avversaria (35-2) e completato 435 passaggi in più (606-171) rispetto ai partenopei. Il tecnico del Manchester City, Enzo Maresca, ha perso l'unico precedente europeo contro una squadra italiana (Atalanta-Chelsea 2-1 nel dicembre 2025 in Champions League). Complessivamente, nella sua carriera da allenatore, ha vinto solo quattro delle 15 partite contro avversarie italiane (5N, 6P).

Il Manchester City punta a vincere tre partite consecutive nella fase a gironi/campionato di Champions League per la prima volta dalla stagione 2023/24, quando ne vinse tutte e sei sotto la guida di Pep Guardiola.