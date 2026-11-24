Se c’è un’accusa che non si può rivolgere a Josè Mourinho è quella di aver paura di dire quello che pensa. Anche quando potrebbe dar fastidio a qualcuno. L’ultima provocazione dello Special One è arrivata dalla conferenza stampa alla vigilia di Real Madrid-PSV , in programma martedì sera al Bernabéu: "Se un giocatore vuole scioperare perché giochiamo troppo, bisognerebbe chiedergli se è disposto a prendere il 50% in meno" . La domanda, a cui il portoghese ha risposto con il solito pragmatismo, riguardava il tema delle troppe partite in calendario , tornato d’attualità dopo i recenti infortuni di Kane e Doué: “Se vogliamo guadagnare, dobbiamo lavorare sodo e correre dei rischi. È la vita”.

Il tecnico portoghese ha poi spiegato come gli interessi economici condizionino inevitabilmente l’agenda di club e nazionali: “Tutto ciò che riguarda l’aspetto finanziario ha un peso enorme e dobbiamo adattarci; dobbiamo resistere e adeguarci a una situazione nuova e difficile. Noi allenatori di club ci chiediamo perché ci siano così tante partite internazionali, ma per chi è alla guida della nazionale queste sono partite cruciali, e lo sono anche per le federazioni”. Insomma, secondo Mourinho sono i soldi “a decidere tutto”. A proposito: poco dopo, alla domanda se fosse disposto a ridursi lo stipendio in cambio di meno conferenze stampa (come proposto dall’allenatore del PSG Luis Enrique), il tecnico del Real ha risposto senza esitazioni: "No, assolutamente. Rispetto Luis, ma non toccatemi lo stipendio!”, strappando una risata a tutta la sala stampa.